Kapsch TrafficCom schrieb im 1. Quartal Verlust

Der Mautsystembetreiber Kapsch TrafficCom hat im ersten Quartal seinen Umsatz um 2,9 Prozent auf 130,5 Mio. Euro gesteigert, der operative Gewinn (EBIT) ist jedoch im vergleich zum Startquartal des Vorjahres von 6,6 Mio. auf 0,5 Mio. Euro zusammengeschmolzen. Der Periodenergebnis drehte von 3,2 Mio. Euro auf -1,3 Mio. Euro in die Verlustzone, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.

Für den Rückgang des operativen Ergebnisses macht Kapsch TrafficCom höhere, zum Teil inflationsbedingte operative Kosten verantwortlich. Eine günstige Entwicklung der Wechselkurse, allen voran des US-Dollar gegenüber dem Euro, habe zu einem beinahe ausgeglichenen Finanzergebnis geführt (Vorjahr: -2 Mio. Euro). Das Ergebnis je Aktie drehte von 0,24 Euro auf -0,10 Euro ins Minus.

73 Prozent seines Umsatzes macht das Unternehmen im Mautsegment, 27 Prozent entfallen auf das Geschäftssegment Verkehrsmanagement. Der Umsatz wurde zu 48 Prozent in der Region Europa-Mittlerer Osten-Afrika (EMEA), zu 46 Prozent in der Region Americas (Nord-, Mittel- und Südamerika) und zu 6 Prozent in der Region Asien-Pazifik (APAC) erwirtschaftet.