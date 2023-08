Kapsch TrafficCom schrieb im Q1 5,9 Mio. Euro Verlust

Der Mautsystemanbieter Kapsch TrafficCom hat im ersten Quartal seines Geschäftsjahres 2023/24 beim Umsatz leicht zugelegt, das Betriebsergebnis (EBIT) drehte aber auf -3,2 Mio. Euro ins Minus. Unter dem Strich stand ein Nettoverlust von 5,9 Mio. Euro. "Das Geschäft der Kapsch TrafficCom Group entwickelte sich im ersten Quartal 2023/24 wie erwartet gut", heißt es in der Mitteilung des Unternehmens. Umsatz und Ergebnis seien jedoch von vielen Sondereffekten beeinflusst gewesen.

Der Umsatz legte um 1,2 Prozent auf 132,1 Mio. Euro zu. Das EBIT, das im ersten Quartal des vorigen Geschäftsjahres noch mit 0,5 Mio. Euro positiv gewesen war, war nun mit -3,2 Mio. Euro negativ. Das Periodenergebnis verschlechterte sich von -1,3 Mio auf -5,9 Mio. Euro, das Ergebnis je Aktie von -0,10 auf -0,45 Euro.

Ein negativer Sondereffekt sei die Gutschrift an einen Kunden im Ausmaß von 6 Mio. Euro gewesen, ohne die der Umsatz um 6 Prozent gestiegen wäre, hieß es am Donnerstag zur Erklärung. Zudem lasse ein hoher Auftragseingang im ersten Quartal eine weitere Umsatzsteigerung erwarten. Im Gegenzug habe man eine Forderungswertberichtigung in Höhe von 10 Mio. Euro auflösen können.

Kurz nach Quartalsende, im Juli, konnte das Schiedsverfahren im Zusammenhang mit der Kündigung des Betreibervertrages zur Erhebung der Infrastrukturabgabe ("Pkw-Maut") in Deutschland abgeschlossen werden. Darauf werde für die Kapsch TrafficCom ein Zufluss von zumindest 80 Mio. Euro erwartet.

Für das Geschäftsjahr 2023/24 erwartet das Management ein Umsatzwachstum im einstelligen Prozentbereich.