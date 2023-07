Kapitaldecke der Banken im Euroraum gestiegen

Die Kapitaldecke der von der EZB kontrollierten Banken im Euroraum hat nach jüngsten Daten der Aufseher trotz anhaltender Konjunkturrisiken leicht zugelegt. Die harte Kernkapitalquote (CET 1) der Institute sei im ersten Quartal auf 15,53 Prozent gestiegen nach 14,99 Prozent im Auftaktquartal 2022, teilte die Europäische Zentralbank (EZB) in ihrer Bankenstatistik für das erste Quartal mit.

Dabei gebe es allerdings eine große Bandbreite. Sie liege zwischen einer Quote von 12,71 Prozent für Geldhäuser in Spanien und 22,56 Prozent für Institute in Estland. Die EZB überwacht aktuell 110 Großbanken in der 20-Ländergemeinschaft.

Im Zuge der Zinswende nahm auch die Gewinnstärke der Institute zu. Deren Eigenkapitalrendite kletterte den Daten zufolge im ersten Quartal auf 9,56 Prozent, nach 6,04 Prozent im Auftaktquartal 2022. Kräftig gestiegene Nettozinseinnahmen sowie rückläufige Abschreibungen und Rückstellungen schoben laut EZB die Gewinne an. Geldhäuser konnten zuletzt die Zinsen, die sie für Kredite in Rechnung stellen, schneller erhöhen als die Zinsen, die sie auf die Einlagen ihrer Kunden zahlen müssen.

Die Euro-Notenbank war im Sommer 2022 im Kampf gegen die hohe Inflation auf einen steilen Zinserhöhungskurs umgeschwenkt und hat seitdem die Schlüsselsätze bereits achtmal in Folge angehoben. Für die nächste geldpolitische Sitzung am 27. Juli in Frankfurt hatte EZB-Chefin Christine Lagarde bereits einen weiteren Schritt nach oben in Aussicht gestellt.