Kafka-Gedenkraum in Kierling rüstet für Ansturm am Todestag

Es ist eines der wichtigsten Daten des Literaturjahres 2024: Am kommenden Montag jährt sich der Todestag von Franz Kafka zum 100. Mal. Auf der ganzen Welt begeht man diesen Gedenktag. Dort, wo Kafka am 3. Juni 1924 gestorben ist, in den Räumen des ehemaligen Sanatoriums Hoffmann in Klosterneuburg-Kierling, ist man für einen Ansturm gerüstet. Gleich vier Führungen (um 9, 11, 13.30 und 15.30 Uhr) werden am Todestag angeboten. Die Plätze sind jedoch bereits ausgebucht.