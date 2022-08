Just Eat Takeaway will Beteiligung an iFood an Prosus verkaufen

Die niederländische Lieferando-Mutter Just Eat Takeaway will ihre Beteiligung von rund einem Drittel am brasilianischen Essenslieferdienst iFood um bis zu 1,8 Mrd. Euro an Prosus verkaufen. Das Vorhaben umfasse bei Abschluss eine feste Summe von 1,5 Mrd. Euro in bar zuzüglich einer leistungsabhängigen Komponente bezogen auf die Sektorentwicklung in den kommenden zwölf Monaten von bis zu 300 Mio. Euro, wie Just Eat Takeaway am Freitag in Amsterdam mitteilte.

Mit dem Verkauf der Beteiligung will Just Eat Takeaway nach eigenen Angaben die Bilanz stärken und sich für anstehende Darlehensrückzahlungen wappnen. Über den Deal soll bei einer außerordentlichen Hauptversammlung voraussichtlich im vierten Quartal 2022 entschieden werden.