Jungheinrich steigerte 2022 Umsatz und Ergebnis deutlich

Der deutsche Gabelstapler-Hersteller Jungheinrich hat im vergangenen Jahr Umsatz und Gewinn kräftig gesteigert und hält die Dividende stabil. Bei um gut 12 Prozent auf fast 4,8 Mrd. Euro erhöhten Umsatzerlösen kletterte das operative Ergebnis um 7 Prozent auf 386 Mio. Euro. Jungheinrich habe sich 2022 sehr gut behauptet, erklärte Konzernchef Lars Brzoska.

"Trotz der angespannten Marktsituation konnten wir neue Höchstwerte bei Umsatz und Ebit erreichen und haben uns damit erneut als äußerst krisenfest bewiesen", so Brzoska. Aus dem marginal gestiegenen Nettogewinn sollen den Anteilseignern wie im Vorjahr 66 Cent je Stamm- und 68 Cent je Vorzugsaktie zufließen.

Im laufenden Jahr peilt Jungheinrich einen zum Vorjahr etwas höheren Konzernumsatz zwischen 4,9 und 5,3 Mrd. Euro und einen Betriebsgewinn (Ebit) in einer Spanne zwischen 350 und 400 Mio. Euro an. Zwischen 4,8 und 5,2 Mrd. Euro will der Konzern an neuen Aufträgen hereinholen.