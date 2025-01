Julius Bär verkauft Brasilien-Geschäft an BTG Pactual

© APA/APA/AFP/FABRICE COFFRINI home Aktuell Nachrichtenfeed

Der Schweizer Vermögensverwalter Julius Bär verkauft das lokale Geschäft in Brasilien an Banco BTG Pactual. Die brasilianische Investmentbank bezahlt umgerechnet 91 Millionen Franken (96,85 Mio. Euro) in bar. Julius Bär Brasilien mit Niederlassungen in São Paulo, Belo Horizonte und Rio de Janeiro sei ein führender unabhängiger Vermögensverwalter für Reiche und Superreiche mit neun Milliarden Franken an verwaltetem Vermögen.

von APA