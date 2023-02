Julius Bär musste 2022 Gewinnrückgang hinnehmen

Die Schweizer Vermögensverwaltungsbank Julius Bär hat 2022 das schwierige Marktumfeld zu spüren bekommen und einen niedrigeren Gewinn als noch im Vorjahr erzielt. Die Geldzuflüsse zum Institut zogen nach einem rückläufigen ersten Halbjahr in der zweiten Jahreshälfte aber wieder deutlich an.

Der Konzerngewinn der Finanzgruppe lag mit 950 Mio. Franken (952 Mio. Euro) um 12 Prozent unter dem Rekordergebnis des Vorjahres. Der um Integrations- und Restrukturierungskosten adjustierte Konzerngewinn ging um 8 Prozent auf 1,05 Mrd. Franken zurück.

Der Bank flossen im vergangenen Jahr insgesamt Neugelder über 9 Mrd. Franken zu, nachdem es im Jahr davor noch knapp 20 Mrd. Franken waren. Nach einem Nettoabfluss im ersten Halbjahr wegen dem Abbau von Fremdfinanzierung durch die Bär-Kunden erholte sich die Netto-Neugeldentwicklung in der zweiten Jahreshälfte allerdings deutlich. Alleine in den letzten beiden Monaten des Jahres verzeichnete die Bank knapp 6 Mrd. an Nettozuflüssen.

Besonders stark seien die Zuflüsse in Europa und im Nahen Osten gewesen, sagte CEO Philipp Rickenbacher vor den Medien. Die Bank habe dabei auch Geldzuflüsse von Kunden der angeschlagenen Credit Suisse gesehen, allerdings seien diese "nicht außerordentlich" ausgefallen.

Die Julius-Bär-Aktionäre sollen für das abgelaufene Geschäftsjahr eine unverändert Dividende von 2,60 Franken je Aktie erhalten. Ein laufendes Aktienrückkaufprogramm soll per Ende Februar voraussichtlich mit dem genehmigten Höchstbetrag von 400 Mio. Franken abgeschlossen werden.