JPMorgan verdiente 2024 so viel wie nie zuvor

Sprudelnde Erträge haben der größten US-Bank JPMorgan 2024 einen Rekordgewinn beschert. Mit fast 58,5 Mrd. US-Dollar (57,1 Mrd. Euro) verdiente die Bank um 18 Prozent mehr als im Vorjahr und noch mehr als von Analysten erwartet. Trotz der gesunkenen Zinsen rechnet Bankchef Jamie Dimon für das laufende Jahr mit einem weiter steigenden Zinsüberschuss, wie das Geldhaus am Mittwoch in New York mitteilte.

von APA