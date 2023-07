JPMorgan will mit Onlinebank nach Deutschland expandieren

Die US-Großbank JPMorgan will mit ihrer Onlinebank "Chase" bald in Deutschland und anderen EU-Ländern antreten. "Für uns war immer klar, dass wir 'Chase' nicht nur in Großbritannien einführen wollen, sondern auch in Deutschland und anderen europäischen Ländern", sagte JP-Morgan-Chef Jamie Dimon dem "Handelsblatt": "Wir haben ambitionierte Pläne." Erste Schritte habe das Geldhaus bereits eingeleitet.

JPMorgan wolle das digitale Privatkundengeschäft in der EU von Berlin aus betreiben, erste Mitarbeiter seien dort bereits eingestellt worden.

Insgesamt habe JPMorgan das Ziel, zu den größten drei Banken Deutschlands aufzusteigen, sagte Dimon dem Blatt weiter: "Natürlich wollen wir das." Aktuell liege die in Frankfurt angesiedelte Europa-Tochter von JPMorgan mit einer Bilanzsumme von 436 Mrd. Euro auf Platz 5.