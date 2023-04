Johnson & Johnson hebt nach Quartalsverlust Jahresziele an

New Brunswick (New Jersey). Der US-Pharma- und Konsumgüterkonzern Johnson & Johnson ist besser als erwartet ins neue Jahr gestartet. Für das laufende Jahr wird das Management deshalb zuversichtlicher. Im ersten Quartal konnte der Konzern zwar seinen Umsatz deutlich (90,07 Euro) steigern, allerdings rutschte er infolge eines milliardenschweren Vergleichs im Zusammenhang mit einem Rechtsstreit vor allem um Körperpuder unter dem Strich in die roten Zahlen.

Abgesehen davon laufen die Geschäfte jedoch besser als gedacht. Im laufenden Jahr soll der Umsatz abseits des Corona-Impfstoffs nun bei 97,9 bis 98,9 Mrd. US-Dollar (89,2 bis 90,1 Mrd. Euro) herauskommen, wie Johnson & Johnson am Dienstag in New Brunswick mitteilte. Währungsbereinigt wäre dies eine Steigerung von 5,5 bis 6,5 Prozent. Zuvor war der Konzern von jeweils 1 Mrd. Dollar weniger ausgegangen.

Für das bereinigte Ergebnis je Aktie (EPS) peilen die US-Amerikaner nun 10,60 bis 10,70 Dollar an. Zuvor hatte die Konzernführung 10,45 bis 10,65 Dollar anvisiert - nach 10,15 Dollar im Vorjahr.

Im ersten Quartal kletterte der Erlös im Jahresvergleich um 5,6 Prozent auf 24,75 Mrd. Dollar. Das war mehr, als Experten erwartet hatten. Der größte Umsatztreiber war das Segment Consumer Health, das aus dem Gesamtunternehmen ausgegliedert wird.

Der bereinigte Gewinn ging im ersten Quartal um knapp ein Prozent auf knapp 7,1 Mrd. Dollar zurück. Einschließlich einer Einmalzahlung von 6,9 Mrd. Dollar rutschte das Unternehmen mit 68 Mio. Dollar in die Verlustzone.