Japans Wirtschaft überraschend auf Talfahrt

Japans Wirtschaft hat im Sommer erstmals seit einem Jahr den Rückwärtsgang eingelegt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) schrumpfte überraschend aufs Jahr hochgerechnet um 1,2 Prozent, wie aus vorläufigen Regierungsdaten hervorgeht. Von Reuters befragte Volkswirte hatten mit einem Zuwachs von 1,1 Prozent gerechnet.

Allerdings wurde das Wachstum für das zweite Quartal deutlich auf 4,6 Prozent nach oben revidiert. Die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt nach den USA und China muss steigende Importkosten wegstecken, die zum Teil auf den Kursverfall des Yen zurückzuführen sind.

Dieser ist auch eine Folge der ultra-lockeren Geldpolitik der Notenbank. Der Chef der Bank of Japan (BoJ), Haruhiko Kuroda, signalisierte jüngst, dennoch am Niedrigzins festhalten zu wollen. Er will damit die noch immer unter den Nachwehen der Coronakrise leidende Binnenwirtschaft stützen. "Die konjunkturelle Abschwächung weltweit hat zum einen die japanischen Ausfuhren negativ tangiert. Noch gravierender als angenommen wirkten sich aber die gestiegenen Rohstoffpreise auf die Einfuhren der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt aus", so Ökonom Matthias Krieger von der Landesbank Baden-Württemberg.

Er verwies darauf, dass Japan nahezu seine gesamten Energierohstoffe importieren muss. Und das habe angesichts der massiven Preisanstiege gerade in diesem Sektor zu einer kräftigen Erhöhung der Importe in nominaler Rechnung geführt. Der private Verbrauch, der mehr als die Hälfte der Wirtschaft des Fernostlandes ausmacht, wuchs im Sommer um 0,3 Prozent und verlangsamte sich gegenüber dem Anstieg von 1,2 Prozent im vorangegangenen Quartal deutlich. Reuters-Analysten hatten mit einem Wachstum von 0,2 Prozent gerechnet.