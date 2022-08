Japans Wirtschaft wächst drittes Quartal in Folge

Aber nicht so stark wie erwartet

Die japanische Wirtschaft ist wegen des soliden privaten Verbrauchs im Zeitraum April bis Juni das dritte Quartal in Folge gewachsen. Allerdings stieg das Bruttoinlandsprodukt mit aufs Jahr hochgerechneten 2,2 Prozent im zweiten Quartal nicht so stark an wie erwartet, ging aus vorläufigen Regierungsdaten hervor. Analysten hatten mit einem Anstieg von 2,5 Prozent gerechnet.

Die robuste Kauflaune der Verbraucher stieg im abgelaufenen Quartal um 1,1 Prozent, blieb aber dennoch hinter der mittleren Marktprognose von 1,3 Prozent zurück.

Die Notenbank in Tokio erwartet für das laufende Haushaltsjahr nur noch ein Wirtschaftswachstum von 2,4 Prozent. Als Grund für die geringeren Wachstumsaussichten nennt sie Risiken wie anhaltende Lieferkettenprobleme, steigende Energiepreise und die Corona-Pandemie.