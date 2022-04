Japans Verbraucherpreise stiegen im März um 0,8 Prozent

Die japanischen Verbraucherpreise sind im März wie erwartet so schnell wie seit mehr als zwei Jahren nicht mehr gestiegen. Der landesweite Kern-Verbraucherpreisindex (VPI) stieg unter Ausschluss der schwankungsanfälligen Nahrungsmittelpreise im März um 0,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie Regierungsdaten zeigten. Dies markierte den siebenten Monat in Folge mit Zuwächsen. Der Anstieg im März war der schnellste Anstieg im Jahresvergleich seit Jänner 2020.

Der globale Anstieg der Brennstoff- und Rohstoffkosten, der sich seit dem Krieg in der Ukraine beschleunigt hat, erhöht den Inflationsdruck auch in Japan, das seit Jahren ein geringes Wirtschafts- und Preiswachstum verzeichnet. Die Bank of Japan (BOJ) hält an ihren massiven geldpolitischen Impulsen fest, um die Inflation aufgrund des starken Lohnwachstums auf das Zwei-Prozent-Ziel der Zentralbank zu bringen, obwohl Befürchtungen wachsen, dass ein schwächerer Yen die Importkosten für Lebensmittel und Energie in die Höhe treibt.