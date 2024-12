Japans Verbraucherausgaben sanken im Oktober langsamer

Auf saisonbereinigter Basis stiegen die Ausgaben im Monatsvergleich um 2,9 Prozent, während ein Anstieg um 0,4 Prozent erwartet wurde. Ökonomen führten den schwachen Konsum vor allem auf steigende Preise zurück.

Daten zu den Löhnen in Japan, die ebenfalls am Freitag veröffentlicht wurden, zeigten, dass das Grundgehalt der Japaner im Oktober so schnell wie seit 32 Jahren nicht mehr gestiegen ist. Dies ließ die Reallöhne nach zwei Monaten des Rückgangs ansteigen. Die Bank of Japan (BoJ) gab im März die Negativzinsen auf und hob im Juli die kurzfristigen Zinsen auf 0,25 Prozent an, da sie der Ansicht war, dass Japan Fortschritte bei der dauerhaften Erreichung seines Inflationsziels von zwei Prozent machte.