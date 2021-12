Japans Notenbank behält ultra-niedrige Zinsziele

Die Bank of Japan (BoJ) hat am Freitag hinsichtlich ihrer Geldpolitik beschlossen, ihrer ultralockeren Linie treu zu bleiben, aber sie will auch einen Teil ihrer Notfinanzierung bis März 2022 reduzieren. Das kurzfristige Zinsziel der BoJ bleibt somit bei minus 0,1 Prozent und die Zielrendite für zehnjährige Staatsanleihen bei 0 Prozent.

Ihre Entscheidung, Käufe von Unternehmensanleihen auf das Niveau von vor der Pandemie zurückzufahren, wird von dem vorsichtigen Optimismus getragen, dass sich die seit der Pandemie geschwächte Wirtschaft allmählich erholt. Die BoJ reiht sich damit in die Entscheidungen anderer großen Zentralbanken ein, die ebenfalls ihre Krisenpolitik auslaufen lassen. "Die finanziellen Bedingungen in Japan haben sich insgesamt verbessert, trotz der anhaltenden erheblichen Auswirkungen der Pandemie auf die in- und ausländische Wirtschaft", so die Bank of Japan in einer Erklärung.

Die BoJ hatte im vergangenen Jahr den Ankauf von Unternehmensanleihen und Commercial Papers ausgeweitet und sich verpflichtet, bis März 2022 in einem Tempo zu kaufen, das den Bestand um bis zu 20 Billionen Yen (155 Mrd. Euro) erhöht. Außerdem wurde ein separates Darlehensprogramm aufgelegt, das darauf abzielte, Mittel über Finanzinstitute an kleine Unternehmen weiterzuleiten.

Weniger als 48 Stunden vor der Entscheidung der japanischen Zentralbank hatte die US-Notenbank bereits ein baldiges Ende ihrer Stimulierung erklärt. Anleihenkäufe aus der Pandemiezeit sollen im März beendet werden und den Weg für drei Zinserhöhungen um jeweils einen Viertelprozentpunkt bis Ende 2022 ebnen. Großbritannien hob am Donnerstag als erste G7-Wirtschaft die Zinssätze seit dem Ausbruch der Pandemie an. Auch die Europäische Zentralbank (EZB) unternahm einen Schritt zur Rückführung der Stimulierungsmaßnahmen aus der Krisenzeit, versprach jedoch, die Kreditkosten im nächsten Jahr niedrig zu halten.