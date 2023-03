Japans Notenbank hielt an niedrigen Zinssätzen fest

Die japanische Notenbank (BOJ) hat die ultraniedrigen Zinssätze beibehalten und keine Änderungen an ihrer umstrittenen Zinspolitik vorgenommen. "Die BOJ geht davon aus, dass die kurz- und langfristigen Zinssätze auf dem derzeitigen oder einem niedrigeren Niveau bleiben werden", so die BOJ in einer Erklärung am Freitag, in der sie die Entscheidung ankündigte und damit an ihren zurückhaltenden Leitlinien für den künftigen politischen Kurs festhielt.

Die Zinstagung war die letzte unter der Leitung des scheidenden Zentralbankchefs Haruhiko Kuroda, der über Jahre eine ultra-lockere geldpolitische Linie verfolgt hat. Seine massiven Stimulierungsmaßnahmen wurden dafür gelobt, dass sie die Wirtschaft aus der Deflation herausgeholt haben, belasteten aber auch die Gewinne der Banken und verzerrten die Funktion der Märkte durch die anhaltend niedrigen Zinssätze. Kurodas Nachfolger Kazua Ueda übernimmt im April das Ruder. Er hat Spekulationen über eine rasche Abkehr von der ultra-laxen Geldpolitik gedämpft. Noch sei es zu früh, um über Details einer Ausstiegsstrategie zu sprechen, auch wenn er dazu bereits Ideen im Kopf habe.