Japans Notenbank hält ultra-niedrige Zinssätze unverändert

Die japanische Zentralbank Bank of Japan (BoJ) hat am Mittwoch einstimmig entschieden, an ihren ultra-niedrigen Zinssätzen von 0,1 Prozent für kurzfristige Zinsen und an der Obergrenze von 0,5 Prozent für zehnjährige Staatsanleihen festzuhalten.

In ihrem Quartalsbericht hob die BoJ ihre Prognose für die Kerninflation der japanischen Verbraucher für das laufende, im März endende Fiskaljahr auf 3,0 Prozent an, gegenüber 2,9 Prozent im Oktober. Die Inflationsprognose für das Geschäftsjahr 2024 wurde von 1,6 Prozent vor drei Monaten auf 1,8 Prozent angehoben. Die Prognose für das Jahr 2023 wurde mit einem Anstieg von 1,6 Prozent beibehalten.

Die Kerninflation übersteigt in Japan seit acht Monaten in Folge das von der BoJ gesetzte Ziel von 2 Prozent, da die Unternehmen ihre Preise erhöht haben, um die höheren Rohstoffkosten an die Haushalte weiterzugeben.

Die BoJ hatte im Dezember überraschend beschlossen, einen stärkeren Anstieg der Zinsen für lang laufende Staatsanleihen zuzulassen. Die Entscheidung traf Anleger unvorbereitet: Sie hatten erwartet, dass die BoJ bis zum Amtsende von Notenbankchef Haruhiko Kuroda im April keine Änderungen an ihrer Steuerung der Zinskurven mehr vornehmen wird.

Die ultra-lockere Zinspolitik der Währungshüter und ihre anhaltenden Anleihenkäufe zur Verteidigung der Renditeobergrenze waren in der Öffentlichkeit zuletzt zunehmend in die Kritik geraten. Diese Politik verzerre die Renditekurve, höhle die Marktliquidität aus und verstärke den unerwünschten Kursrückgang des Yen, was die Kosten für Rohstoffexporte in die Höhe treibe, hieß es dazu.