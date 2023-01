Japans Kernverbraucherpreise legten im Dezember um 4 % zu

In Japan haben die Kernverbraucherpreise im Dezember das Zwei-Prozent-Ziel der Zentralbank Bank of Japan (BoJ) um das Doppelte übertroffen. Wie am Freitag aus offiziellen Daten der Regierung hervorging, stieg der Kernverbraucherpreisindex (VPI) für das Land, der Ölprodukte einschließt, aber die Preise für frische Lebensmittel ausschließt, im Vergleich zum Vorjahr um vier Prozent.

Der VPI entsprach einer mittleren Marktprognose und folgte auf einen Anstieg von 3,7 Prozent im November. "Der Inflationsdruck nimmt deutlich zu und die Preiserhöhungen gehen über die Preise für Lebensmittel und Kraftstoffe hinaus", sagte Yoshiki Shinke, Chefökonom des Dai-ichi Life Research Institute. Unternehmen seien mit Preiserhöhungen nicht mehr so zurückhaltend und die Inflation könne bis weit in den Herbst hinein über dem Zwei-Prozent-Ziel der BoJ bleiben, so Shinke.

Die japanische Zentralbank behielt am Mittwoch ihre ultralockere Geldpolitik bei, hob jedoch ihre Inflationsprognosen in den neuen vierteljährlichen Prognosen an, da die Unternehmen die höheren Rohstoffkosten weiterhin an die Haushalte weitergeben. Analysten gehen davon aus, dass die BoJ ihre Zinskontrollpolitik bald beenden und die Zinssätze weiter ansteigen lassen wird.