Japans Kerninflation verlangsamt sich im September

Er folgte auf einen Anstieg von 2,8 Prozent im August. Ein Index, der die Auswirkungen von Kraftstoff- und Lebensmittelpreisen ausklammert, stieg den Daten zufolge im September um 2,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, nach einem Anstieg von 2,0 Prozent im August.

Die Daten werden zu den Faktoren gehören, die die Bank of Japan auf ihrer zweitägigen Sitzung am 31. Oktober unter die Lupe nehmen wird. Die Kerninflation der japanischen Konsumenten übersteigt seit mehr als zwei Jahren das von der Notenbank Bank of Japan (BOJ) angestrebte Ziel von zwei Prozent, was die Zentralbank dazu veranlasste, die negativen Zinsen im März zu beenden und die kurzfristigen Zinsen im Juli auf 0,25 Prozent anzuheben.

Der Gouverneur der BOJ, Kazuo Ueda, sagte, die Bank werde die Zinsen weiter anheben, wenn die Inflation wie geplant stabil bei zwei Prozent liege. Er betonte jedoch, dass die Bank abwarten werde, wie sich die weltweiten wirtschaftlichen Unsicherheiten auf die fragile Erholung Japans auswirken werden.