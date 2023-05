Japans Kerninflation blieb im April über Zwei-Prozent-Ziel

Japans Kerninflation ist im April deutlich über dem Zwei-Prozent-Ziel der Bank of Japan (BOJ) geblieben. Der landesweite Kern-Verbraucherpreisindex (VPI), der die volatilen Preise für frische Lebensmittel ausschließt, aber die Kraftstoffkosten einschließt, stieg im April um 3,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Wert entsprach damit einer mittleren Marktprognose und stieg im Vergleich zu März (plus 3,1 Prozent) weiter an.

Analysten gehen derzeit davon aus, dass der Anstieg im April, dem Beginn des neuen Geschäftsjahres in Japan, in dem viele Unternehmen die Einzelhandelspreise anpassen, darauf hindeutet, dass der zunehmende Preisdruck die Inflation länger als erwartet über dem Zwei-Prozent-Ziel der BOJ halten könnte. Die Inflation im Dienstleistungssektor beschleunigte sich den Daten zufolge von 1,5 Prozent im März auf 1,7 Prozent im April, was darauf hindeutet, dass sich die steigenden Arbeitskosten allmählich in der allgemeinen Verbraucherinflation niederschlagen könnten.