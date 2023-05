Japans Exporte leiden unter sinkender Nachfrage aus China

Die japanischen Exporte sind im April wegen der schwachen Nachfrage vom wichtigsten Handelspartner China so schwach gewachsen wie seit über zwei Jahren nicht mehr. Sie stiegen um 2,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Finanzministerium am Donnerstag mitteilte. Befragte Ökonomen hatten mit einem Plus von 3,0 Prozent gerechnet, nachdem es im März noch zu einem Wachstum von 4,3 Prozent gereicht hatte.

Die Ausfuhren nach China sanken sogar zum Auftakt des zweiten Quartals bereits den fünften Monat in Folge, und zwar um 2,9 Prozent. Besonders Autos, Fahrzeugteile und Stahl "Made in Japan" waren in der Volksrepublik weniger gefragt. Die Exporte nach Asien insgesamt fielen sogar um 6,3 Prozent schwächer aus. Die Lieferungen in die USA und in die Europäische Union legten dagegen um jeweils mehr als zehn Prozent zu, da mit dem Ende der Lieferengpässe wieder mehr Autos geschickt werden können.

"Die Weltwirtschaft wird sich in der zweiten Hälfte dieses Jahres weiter abkühlen", sagte der Chefökonom des Instituts Norinchukin, Takeshi Minami. "Dadurch dürfte die japanische Wirtschaft in einer Schwächephase verharren." Die nach den USA und China drittgrößte Volkswirtschaft der Welt hat sich gerade erst aus einer Rezession gelöst. Das Bruttoinlandsprodukt legte im ersten Quartal um aufs Jahr hochgerechnet 1,6 Prozent zu - mehr als doppelt so stark wie von Ökonomen erwartet. Zuvor war es zwei Quartale in Folge geschrumpft. Volkswirte sprechen bei einer solchen konjunkturellen Schrumpfkur von einer technischen Rezession.