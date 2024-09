Japanische Notenbank belässt Zinssätze unverändert

© APA/APA/AFP/KAZUHIRO NOGI home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Bank of Japan (BOJ) hat am Freitag die Zinssätze unverändert gelassen. Gleichzeitig hielt sie an ihrer Einschätzung fest, dass die japanische Wirtschaft weiterhin auf dem Weg zu einer moderaten Erholung ist. Die Zentralbank ließ ihren Leitzins mit einstimmigem Votum unverändert bei 0,25 Prozent. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Experten hatten dies einstimmig erwartet.

von APA