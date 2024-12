Japan: Inflation in Tokio zum Jahresende gestiegen

© APA/APA/AFP/YUICHI YAMAZAKI home Aktuell Nachrichtenfeed

In Japan ist die Inflation im Großraum Tokio zum Jahresende den zweiten Monat in Folge gestiegen. Im Dezember legten die Verbraucherpreise in der Hauptstadt ohne Frischwaren im Jahresvergleich um 2,4 Prozent zu, wie die Regierung am Freitag in Tokio mitteilte. Im November war die Jahresrate bei 2,2 Prozent gelegen und im Oktober bei 1,8 Prozent. Analysten hatten im Schnitt einen noch stärkeren Anstieg der Inflation auf 2,5 Prozent erwartet.

von APA