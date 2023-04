Japan: Handelsbilanzdefizit sinkt überraschend

Dank sinkender Energie- und Ölpreise ist das Defizit in der japanischen Handelsbilanz im März überraschend weiter gesunken, die Handelsbilanz bleibt aber den 20. Monat in Folge in den roten Zahlen. Im März habe der Wert der Importe denjenigen der Exporte um 754 Milliarden Yen (etwa 5 Mrd. Euro) überschritten, teilte das japanische Finanzministerium am Donnerstag in Tokio mit. Im Februar hatte das Defizit noch bei knapp 900 Milliarden Yen gelegen.

Der Rückgang kam für Volkswirte überraschend. Diese hatten mit einem Anstieg gerechnet. Die Importe legten um 7,3 Prozent zu und damit nicht so stark wie von Experten erwartet. Es ist der geringste Anstieg seit Ende 2021. Im vergangenen Jahr war der Wert der Einfuhren wegen der stark gestiegenen Rohstoffpreise infolge des Ukraine-Kriegs in einigen Monaten um bis zu 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Bei den Exporten lag das Plus aktuell bei 4,3 Prozent gelegen.