Die Risiken für die Wirtschaft in Asien haben nach Einschätzung des Internationalen Währungsfonds (IWF) zugenommen. In einem Bericht zur aktuellen Lage auf dem Kontinent verwies der IWF auf Spannungen in den Handelsbeziehungen sowie den krisengeplagten Immobiliensektor in China. Die Volksrepublik könne mit Billig-Exporten Nachbarstaaten zusetzen und Handelsbeschränkungen provozieren.