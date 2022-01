Iveco und CNH Industrial debütieren getrennt an der Börse

CNH Industrial hat nach der Abspaltung der Tochtergesellschaft Iveco am Montag in Mailand und an der Wall Street in New York debütiert. CNH will sich nach der Spaltung auf das Geschäft mit Land- und Baumaschinen konzentrieren, während die Bereiche Lastwagen, Bus, Spezialfahrzeuge, Militärfahrzeuge und Antriebstechnik bei Iveco bleiben. CNH will seine Entwicklungsstrategie am 22. Februar vorstellen. Iveco debütierte am Montag mit dem Kürzel "IVG" an der Mailänder Börse.

"Heute geben wir den Startschuss für die neue CNH Industrial, die das Ergebnis einer detaillierten strategischen Planung, intensiver Arbeit und großer Entschlossenheit ist", kommentierte CEO Scott Wine den ersten "autonomen" Tag des Unternehmens nach der Abspaltung von Iveco.

"Als reiner Akteur im Agrar- und Bausektor können wir unsere volle Aufmerksamkeit auf die Unterstützung unserer Kunden und Händler richten. Dazu gehört die Entwicklung innovativer Produkte, die die Produktivität steigern, das profitable Wachstum beschleunigen und unsere ehrgeizigen Pläne vorantreiben, um sicherzustellen, dass wir mit vollem Respekt für die Menschen und den Planeten handeln", erklärte Wine.

Die beiden Unternehmen versprechen sich von der Aufspaltung, eine aktivere Rolle bei der laufenden Konsolidierung der Branche zu spielen.