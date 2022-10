Italiens Steuerbehörden nehmen Pfizer ins Visier

Die italienische Tochtergesellschaft des US-Pharmagiganten Pfizer ist ins Visier der italienischen Steuerbehörden geraten. So wurde eine Steuerprüfung eingeleitet, die noch nicht abgeschlossen ist, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg. Pfizer Italia soll Gewinne in Höhe von 1,2 Mrd. Euro an Abteilungen in andere Länder überwiesen haben, um die Zahlung von Gewinnsteuern in Italien zu vermeiden.

Die Steuerkontrollen beziehen sich auf die Jahre vor der Corona-Pandemie zwischen 2017 und 2019. Bloomberg berichtete, dass Pfizer Italien angeblich 1,2 Milliarden Euro an die mit Pfizer Production und Pfizer Manifacturing verbundenen Abteilungen in den USA und den Niederlanden überwiesen hat. Damit soll das Unternehmen die Zahlung von Gewinnsteuern in Italien vermieden haben.

"Italienische Behörden führen routinemäßig Kontrollen durch und Pfizer kooperiert", kommentierte Pfizer-Sprecherin Pam Eisele. "Pfizer hält sich an die italienischen Steuervorschriften und -anforderungen", so Eisele weiter.