Italiens Inflation im Oktober auf 12,8 Prozent gestiegen

In Italien ist die Inflation im Oktober viel stärker als erwartet gestiegen. Die nach europäischen Standards ermittelten Verbraucherpreise (HVPI) zogen zum Vorjahresmonat um 12,8 Prozent an, wie das Statistikamt Istat in Rom laut einer ersten Schätzung mitteilte. Analysten hatte im Schnitt nur eine Rate von 9,9 Prozent erwartet, nachdem die Teuerung im September bei 9,4 Prozent gelegen hatte.

Im Monatsvergleich legten die Verbraucherpreise um 4,0 Prozent zu. Auch in dieser Betrachtung lag der Zuwachs weit über den Erwartungen der Analysten, die nur mit einem Anstieg um 1,4 Prozent gerechnet hatten.