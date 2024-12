© APA/APA/AFP/MARCO BERTORELLO home Aktuell Nachrichtenfeed

Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni will sich für die Rettung von Jobs in den italienischen Stellantis-Produktionswerken einsetzen. "Wir werden unser Bestes tun, um die Beschäftigung und die Zulieferindustrie zu schützen. Mitte Dezember haben wir einen Runden Tisch mit Stellantis einberufen", so Meloni laut Medienangaben.