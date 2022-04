Italien plant noch bis Ende 2022 Kapitalerhöhung für MPS

Der italienische Staat wird noch bis Ende 2022 eine Kapitalerhöhung bei der italienischen Krisenbank Monte dei Paschi di Siena (MPS) in die Wege leiten. Erst danach wird die italienische Regierung den Ausstieg aus dem Kapital des toskanischen Geldhauses prüfen, berichtete Wirtschaftsminister Daniele Franco in einer Ansprache vor dem Parlament in Rom am Dienstag. Der vom MPS-Verwaltungsrat genehmigte Plan sieht eine Kapitalaufstockung von 2,5 Mrd. Euro vor.

Der Wirtschaftsminister dementierte Gerüchte, laut denen die französische Credit Agricole am Erwerb von MPS interessiert sei. Interessenerklärungen sollten "ohne Vorurteile" Fall für Fall geprüft werden, auch wenn sie aus dem Ausland kommen. Der Einstieg einer ausländischen Bank könnte positiv sein, argumentierte Franco. Credit Agricole hatte im vergangenen Jahr die norditalienische Bank Creval erworben.

Nach dem Scheitern der Fusionsgespräche mit der italienischen Bank-Austria-Mutter UniCredit wird nun eine andere Option für Monte dei Paschi benötigt. Um die Sanierung der Bank kümmert sich seit Februar der restrukturierungserfahrene Manager Luigi Lovaglio, der früher Chef der polnischen Bank Pekao war.