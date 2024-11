Der bayerische IT-Dienstleister Cancom hat seine Jahresziele wegen neuer politischer Unsicherheiten vor allem in seinen Kernmärkten Deutschland und Österreich zusammengestrichen. So dürfte der Umsatz 2024 nur leicht auf 1,65 bis 1,75 Milliarden Euro (Vorjahr: 1,5 Mrd.) statt bisher erwarteter 1,75 bis 2 Mrd. Euro, teilte das im SDax-Index gelistete Unternehmen in München mit.

von APA