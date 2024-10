Israelische Luftangriffe auf militärische Ziele im Iran

© APA/APA/AFP/ATTA KENARE home Aktuell Nachrichtenfeed

In Irans Hauptstadt Teheran waren nach Angaben von Staatsmedien in der Nacht auf Samstag mehrere Explosionen zu hören. "Einige Menschen berichten, dass sie mehrere Explosionen im Westen von Teheran gehört haben", berichtete die Nachrichtenagentur Tasnim. Ähnliches berichtete die Nachrichtenagentur Fars. Die israelische Armee teilte mit, man führe "präzise Schläge" gegen militärische Ziele im Iran aus als Antwort auf "die ständigen Angriffe des Regimes in Teheran auf Israel".