Israelis sollen sich auf mögliche Iran-Attacke vorbereiten

© APA/APA/AFP/SEPAH NEWS/IRAN'S REVOLUTIONARY GUARDS WEBSITE/- home Aktuell Nachrichtenfeed

Die israelische Armee hat die Bevölkerung dazu aufgerufen, sich auf einen möglichen iranischen Raketenangriff vorzubereiten. Es drohe eine "weitreichende" Attacke, sagte Armeesprecher Daniel Hagari am Dienstag in einer Ansprache im Fernsehen. Er forderte die Menschen auf, sich in der Nähe von Schutzräumen aufzuhalten. Unterdessen attackierte die Hisbollah-Miliz mehrmals den Großraum Tel Aviv mit Raketen. Am Abend heulten in Zentralisrael Armeeangaben zufolge die Sirenen.

von APA