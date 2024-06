Israel setzt Rafah-Offensive fort, USA werben für Waffenruhe

© APA/APA/AFP/BRENDAN SMIALOWSKI home Aktuell Nachrichtenfeed

Israel hat nach der Vorlage eines neuen Vorschlags für eine Waffenruhe im Gazastreifen seine Offensive in Rafah fortgesetzt. Einwohner der Stadt an der Grenze zu Ägypten berichteten am Samstag über Luftangriffe und Artilleriebeschuss. Während die USA um Unterstützung für den "umfassenden" Vorschlag Israels warben, bekräftigte der israelische Regierungschef Benjamin Netanyahu seine Haltung, dass der Krieg erst dann enden könne, wenn die Hamas zerstört worden sei.

von APA