Israel fordert Libanesen zur Flucht auf

In einem Aufruf, den ein israelischer Militärsprecher in arabischer Sprache veröffentlichte, hieß es, die Armee werde in 25 Orten im Südlibanon gegen die Hisbollah vorgehen. Demnach sollten sich die Menschen in den Norden hinter den Fluss Awali begeben. Der Fluss liegt mehr als 60 Kilometer von der Grenze entfernt.

Die israelischen Angriffe auf viele Gebiete im Südlibanon gingen am Morgen nach Meldungen der staatlichen Nachrichtenagentur NNA weiter. Demnach war der libanesische Zivilschutz innerhalb von 24 Stunden 193 Mal im Einsatz, um Leichen zu bergen oder Brände zu löschen. Laut dem libanesischen Gesundheitsministerium kamen allein am Mittwoch bei israelischen Angriffen im Land 46 Menschen ums Leben, 85 weitere seien verletzt worden. Die Behörde unterscheidet bei den Angaben allgemein nicht zwischen Zivilisten und Hisbollah-Mitgliedern.

Israel selbst wurde ebenfalls erneut massiv aus dem Libanon mit Raketen beschossen. Binnen eines Tages seien rund 200 Geschosse und einige Drohnen gezählt worden, die von der Hisbollah auf den Norden Israels abgefeuert worden seien. In vielen Ortschaften heulten immer wieder die Sirenen des Luftalarms. Ein Teil der Geschosse sei abgefangen worden, ein anderer über unbewohntem Gebiet niedergegangen. Über mögliche Opfer oder größere Schäden wurde zunächst nichts mitgeteilt.

Fragen zum israelischen Vorgehen warf eine Äußerung des geschäftsführenden libanesischen Außenministers Abdullah Bu Habib auf. Ihm zufolge soll Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah kurz vor seiner Tötung einer von den USA, Deutschland und weiteren Verbündeten geforderten Waffenruhe mit Israel zugestimmt haben. Washington und Paris hätten mitgeteilt, dass auch Netanyahu der Waffenruhe zugestimmt habe, sagte Habib. "Also haben wir auch die Zustimmung der Hisbollah eingeholt, und Sie wissen, was seitdem passiert ist."

Die israelischen Streitkräfte hatten Nasrallah bei einem massiven Luftangriff südlich von Beirut kurz nach der Waffenruhe-Forderung getötet. Die Hisbollah hatte ihre angebliche Zustimmung zu dem Vorschlag selbst nicht öffentlich erklärt.

Für Spekulationen sorgte die Frage, wie und wann Israels militärische Antwort auf die iranischen Raketenangriffe erfolgen wird. In Israel wird am Freitag der zweite Tag des jüdischen Neujahrsfestes begangen. Nach iranischen Raketenangriffen im April waren fünf Tage bis zu einem israelischen Gegenschlag vergangen.

US-Medien hatten berichtet, dass Israel Irans Nuklearanlagen sowie Ölförderanlagen und andere strategische Einrichtungen angreifen könnte. Insbesondere die Anreicherungsanlagen in Natans, dem Herzstück des iranischen Atomprogramms, könnten im Visier stehen, hieß es. Der Iran behauptet, es diene nur zivilen Zwecken. Das sehen Israel und der Westen anders.

US-Präsident Joe Biden bestätigte auf Nachfrage, dass die USA über ihre Haltung zu einem möglichen israelischen Angriff auf iranische Ölanlagen diskutieren. Die Äußerung führte prompt zu Verunsicherung an den Märkten. Einen Angriff auf Irans Atomanlagen hatte Biden zuvor abgelehnt. Auf die Frage, ob Israel die Erlaubnis zum Gegenschlag erhalten werde, sagte er, es gehe nicht um eine Erlaubnis, sondern um Beratung. Er versicherte aber: "Heute wird nichts passieren."

Bei einem nächtlichen Luftangriff auf das Viertel Basta-Bashura in Beirut hatte Israels Militär in das Zentrum der libanesischen Hauptstadt gezielt. Das Viertel liegt nur wenige Gehminuten vom zentralen Platz der Märtyrer und einer beliebten Einkaufsgegend entfernt. Der Regierungspalast Grand Serail, das Parlament und mehrere Botschaftsgebäude liegen auch nur einige Straßenblöcke entfernt vom Ort des Angriffs.

Es war der zweite israelische Angriff innerhalb von Beiruts Stadtgrenze innerhalb weniger Tage. Israels Militär sprach in der Nacht von einem "präzisen Angriff". Dabei wurden nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums mindestens neun Menschen getötet und 14 weitere verletzt.

Erstmals seit Beginn der israelischen Bodenoffensive im Libanon wurde ein libanesischer Soldat getötet. Die Streitkräfte hätten zusammen mit dem Libanesischen Roten Kreuz Menschen aus dem Ort Taiba im Süden evakuieren wollen, teilte die Armee mit. Ein weiterer Soldat sei verletzt worden.

Örtliche Journalisten berichteten, dass der Konvoi von Armee und Rotem Kreuz trotz einer Absprache mit der UNO-Beobachtermission UNIFIL angegriffen worden sei. Die UNIFIL-Mission überwacht das Grenzgebiet zwischen Israel und dem Libanon seit Jahrzehnten.

Die vom Iran unterstützte Houthi-Miliz im Jemen griff nach eigenen Angaben erneut die israelische Küstenmetropole Tel Aviv mit Drohnen an. Das israelische Militär teilte mit, eine Drohne vor der Küste im Großraum Tel Aviv abgefangen zu haben. Eine weitere Drohne fiel demnach auf offenes Gelände.

Die Houthi erklärten, die Drohnen hätten ihr Ziel erreicht. Die Miliz habe die angeblich neuen Drohnen namens "Jaffa" eingesetzt, die Huthi-Militärsprecher Yahya Sari erstmals im Juli erwähnte. Tel Aviv liegt etwa 1.800 Kilometer vom Jemen entfernt.

In der südlich von Tel Aviv gelegenen Stadt Bat Jam gab es Raketenalarm. Berichte über Schäden oder Verletzte gab es zunächst nicht.

Israels Armee tötete nach eigenen Angaben erneut einen hochrangigen Hamas-Führer im Gazastreifen. Rawhi Mushtaha, ein enger Vertrauter des Hamas-Anführers Yahya al-Sinwar sei bereits vor rund drei Monaten bei einem Angriff ums Leben gekommen, teilte das Militär mit. Außer ihm seien zwei weitere wichtige Hamas-Mitglieder getötet worden.

Israelische Kampfjets hätten die Männer in einer unterirdischen Kommandozentrale im Norden des umkämpften Küstengebiets angegriffen. Den Angaben nach soll Mushtaha Chef der Hamas-Regierung im Gazastreifen gewesen sein. Die Hamas bestätigte den Tod der drei Mitglieder bislang nicht.

Israel führt seit dem 7. Oktober des Vorjahres nach dem Terrorüberfall der Hamas Krieg gegen die Islamistenorganisation im Gazastreifen. Die Hamas rief anlässlich des bevorstehenden Jahrestags des Massakers zu weltweiten Demonstrationen auf.