Irischer Notenbankchef: Zinsen über 3,5% möglich

Die Europäische Zentralbank (EZB) könnte nach Einschätzung von Irlands Notenbank-Chef Gabriel Makhlouf die Zinsen heuer noch bis auf über 3,5 Prozent anheben. "Ich kann mir vorstellen, dass sie höher sind als 3,5 Prozent", sagte er in einem am Dienstag veröffentlichten Interview dem "Wall Street Journal". "Ich bin offen dafür, kraftvoll zu handeln, um die Inflation unter zu unserem Ziel zu bewegen."

Börsenspekulationen, die EZB könne bereits gegen Ende 2023 damit beginnen, die Zinsen wieder zu senken, sollte die Inflation zurückgehen, wies Makhlouf allerdings zurück. "Ich denke, dass geht wirklich zu weit."

Die Euro-Notenbank werde bei den Zinsen einen Punkt erreichen, ab dem sie die Zinsen dort halten werde, sagte das Ratsmitglied der Europäischen Zentralbank (EZB). Die Euro-Notenbank, die im Juli die Zinswende vollzogen hatte, hob unlängst die Zinsen erneut um 0,50 Prozentpunkte an und stellte zugleich eine weitere Zinserhöhung um ebenfalls 0,50 Prozentpunkte im März in Aussicht. Was danach geschehen soll, ist noch offen. Der an den Finanzmärkten maßgebliche Einlagensatz, den Banken für das Parken überschüssiger Gelder von der Notenbank bekommen, liegt mittlerweile bei 2,50 Prozent.

"Ich gehe davon aus, dass die EZB die Zinssätze nach der März-Sitzung anheben wird", sagte Makhlouf dem Blatt. Auch wenn die Inflation zurückgehe, so liege sie doch immer noch weit über der EZB-Zielmarke von zwei Prozent. Die Teuerungsrate war im Euro-Raum im Zuge eines zuletzt nachlassenden Energie-Preisschubs von 9,2 Prozent im Dezember auf 8,5 Prozent im Jänner gesunken. Die EZB-Zielmarke liegt bei 2,0 Prozent.