Investmentfonds Petrus Advisers übernimmt 2,8 Prozent an BKS

Der Investmentfonds Petrus Advisers mit Sitz in London hat 2,8 Prozent der Anteile an der Bank für Kärnten und Steiermark (BKS) von der Wüstenrot Wohnungswirtschaft GenmbH übernommen. Dies gab der Hedgefonds am Mittwoch bekannt. Die aktuelle Marktbewertung der BKS halte man für sehr attraktiv für eine wachstumsorientierte und profitable Regionalbank.

Die BKS Bank begrüßte in einer Aussendung am Mittwoch den Schritt: "Der Einstieg von Petrus Advisers ist für uns nach der erfolgreichen Kapitalerhöhung im Frühjahr eine weitere Bestätigung der Attraktivität der BKS Bank-Aktie für langfristig denkende Aktionäre", sagte Vorstandsvorsitzende Herta Stockbauer. Die BKS stehe für eine "nachhaltige Wachstumsstrategie", in der langfristige Erfolge wertvoller seien als kurzfristige Gewinne.