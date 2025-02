Intesa Sanpaolo nimmt sich noch mehr Gewinn vor

Für das neue Jahr peilt Bankchef Carlos Messina einen Überschuss von deutlich mehr als 9 Mrd. Euro an. Bisher hatte er rund 9 Milliarden in Aussicht gestellt. An der Börse in Mailand wurden die Neuigkeiten mit Kursschwankungen quittiert. Kurz nach der Veröffentlichung der Zahlen sackte der Kurs der Intesa-Aktie mit mehr als eineinhalb Prozent in die Verlustzone, erholte sich wenig später aber wieder. Zuletzt lag er mit rund 4,17 Euro etwa auf dem Niveau vom Montagabend. Seit dem Jahreswechsel hat das Papier immer noch rund acht Prozent an Wert gewonnen.

Im abgelaufenen Jahr steigerte die Bank ihre Erträge um 7,5 Prozent auf 27,1 Mrd. Euro. Zudem legte sie mit 1,3 Mrd. Euro weniger Geld für faule Kredite zurück als im Vorjahr.

Mit dem Rückkauf eigener Aktien und der Dividende zahlt die Intesa Sanpaolo fast ihren kompletten Jahresgewinn an Anleger am Finanzmarkt aus: Zu dem geplanten Rückkaufprogramm von 2 Mrd. Euro kommen 3 Mrd. Euro Zwischendividende aus dem vergangenen November - und eine Schlussdividende von insgesamt 3,1 Mrd. Euro, die die Aktionäre noch beschließen sollen.