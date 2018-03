Nordkorea  Japan wird "in atomaren Flammen verbrennen"

In einem in Nordkorea über die staatliche Nachrichtenagentur KCNA verbreiteten Kommentar hieß es am Freitag, im Falle einer Intervention drohe Japan "in atomaren Flammen verbrannt" zu werden.

Ankündigungen Tokios, eine nordkoreanische Rakete im Falle eines Starts abschießen zu wollen, verurteilte die Agentur als "provokatorisch". Japan müsse "zur Vernunft kommen und sich richtig verhalten". "Japan ist immer im Fadenkreuz unserer revolutionären Armee", hieß es in dem Kommentar weiter. Sollte Tokio "die geringste Geste machen, wird der Funke des Krieges Japan als erstes betreffen". Das kommunistische Nordkorea hatte in den vergangenen Wochen immer wieder Angriffsdrohungen ausgesprochen. Zudem ließ die Regierung in Pjöngjang mindestens eine Mittelstrecken-Rakete an die Ostküste des Landes verlegen und installierte sie auf mobilen Abschussrampen. Angesichts dieser Entwicklung hatte das japanische Verteidigungsministerium die Armee am Montag angewiesen, jede nordkoreanische Rakete abzuschießen, die japanisches Territorium bedrohe. Dazu werden Patriot-Abwehrraketen dauerhaft auf der südlichen Insel Okinawa aufgestellt. Der japanische Verteidigungsminister Itsunori Onodera, sagte, mit der Aufstellung sollte wenn möglich ab April begonnen werden. Ursprünglich sei geplant gewesen, erst im März 2015 damit zu beginnen. Angesichts der gegenwärtigen Lage in der Region habe man sich entschlossen, die Maßnahme vorzuziehen, mit der das Leben und der Besitz von Menschen gegen ballistische Raketen geschützt werden solle. Kerry: Atomare Bewaffnung Nordkoreas ist nicht hinnehmbar US-Außenminister John Kerry hat den Verbündeten der USA angesichts der Kriegsrhetorik Nordkoreas jegliche Unterstützung zugesichert. Wenn notwendig würden die USA ihre Partner auch verteidigen, sagte Kerry am Freitag nach Gesprächen in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul. Zugleich bekräftigte er die Position seines Landes, dass eine atomare Bewaffnung Nordkoreas nicht hinnehmbar sei. Auch die gegenwärtigen martialischen Äußerungen des autokratisch regierten Staates seien inakzeptabel. Kerry warnte Nordkorea zugleich eindringlich davor, mit einem Raketentest die Lage weiter anzuheizen. Ein solcher Schritt würde die Lage noch gefährlicher machen als sie ohnehin schon sei. Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un sollte sich über die Konsequenzen eines Konflikts im Klaren sein. Die USA seien für Gespräche über Nordkoreas Atomprogramm. Voraussetzung sei aber ein ernsthafter Verhandlungswille der Führung in Pjöngjang. Kerry verwies zugleich auf die Verantwortung Chinas in der Situation. Das Land habe umfangreiche Möglichkeiten, die Lage zum Besseren zu verändern.