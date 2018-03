Moscovici: "Schluss mit dem Frankreich-Bashing"

Wegen der Dauerkritik an seiner Regierung und ihm persönlich ist Frankreichs Finanzminister Pierre Moscovici am Mittwoch der Kragen geplatzt.

"Schluss mit dem +french bashing+", schrieb der Sozialist per Kurzbotschaftendienst Twitter. Besonders regte Moscovici offenbar auf, dass es in Medienberichten geheißen hatte, er sei kürzlich bei den dramatischen Verhandlungen in Brüssel zur Krise in Zypern eingeschlafen. "Nein, ich schlafe nicht bei Verhandlungen und Christine Lagarde weckt mich nicht auf", blaffte der Minister per Twitter.

Mehrere Medien, darunter die renommierte französische Tageszeitung "Le Monde", hatten unter Berufung auf Augenzeugen berichtet, dass Moscovici während der schwierigen Zypern-Verhandlungen in der Nacht vom 24. auf den 25. März ein "langes Nickerchen" gehalten habe.

Seine Vorgängerin als Finanzministerin in Paris und heutige Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), die Konservative Lagarde, soll ihn entweder aufgeweckt oder mit den Worten angefahren haben: "Jetzt verstehe ich, weshalb man die Stimme Frankreichs nicht hört." In den Medien wird der sozialistischen Regierung in Paris seit einiger Zeit ein schwindender Einfluss in Wirtschaftsdebatten vorgehalten.

Moscovici hatte kürzlich eingeräumt, dass er in der fraglichen Nacht in Brüssel kurz eingenickt sei, aber nicht inmitten der Verhandlungen, sondern während einer Verhandlungspause. Er verschickte daher am Mittwoch noch eine zweite Twitter-Botschaft: "Eine Geschichte zu erfinden und sie dann in Romanform auf der Grundlage einer falschen, nie überprüften Information zu schreiben, um ein Land schlecht zu machen: Das ist +french bashing+".