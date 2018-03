"Es droht Inflationspotenzial  nicht sofort, aber auf mittlere Sicht"

Die Währungsunion auseinanderbrechen zu lassen ist für Lars Feld keine Option, denn dies käme Deutschland schon alleine ökonomisch sehr teuer, ganz zu schweigen von den politischen Folgen.

Der Wirtschaftsweise Feld rechnet in Deutschland trotz erlahmender Konjunktur mit einem Wachstum von 0,8 bis 0,9 Prozent in diesem Jahr. "Alles hängt von der Frage ab, ob die Euro-Schuldenkrise gelöst werden kann. Wenn nicht, dann gibt es einen schärferen Rückgang", sagte Feld im Internationalen Club Frankfurter Wirtschaftsjournalisten (ICFW). Im schlimmsten Fall, bei einem Auseinanderbrechen des Euro, sei sogar eine massive Krise mit einem Kollaps der Konjunktur von bis zu zehn Prozent denkbar.

Das zweite Halbjahr 2012 hat Feld selbst für den Fall abgeschrieben, dass eine Entschärfung der Krise gelingen sollte. Für das dritte und vierte Quartal prognostiziert der Ökonom Stagnation oder gar eine schrumpfende Wirtschaftsleistung.

Zur Lösung der Schuldenkrisen favorisiert Feld nach wie vor den vom Sachverständigenrat, dem er angehört, angeregten Schuldentilgungsfonds. Dieser wurde von Bundeskanzlerin Angela Merkel allerdings bereits abgelehnt. Die in Deutschland höchst umstrittenen Staatsanleihenkäufe der Europäischen Zentralbank (EZB) hält Feld hingegen für den falschen Weg. Zugleich räumte er ein, dass die EZB mit entsprechender Feuerkraft durchaus für vorübergehende Ruhe an den Finanzmärkten sorgen und damit den Druck auf die Schuldenländer des Südens reduzieren kann. "Wenn die Politik es selbst nicht schafft, die Krise zu lösen, dann bleibt nur die EZB. Es überwiegen aber die Nachteile."

EZB-Staatsanleihenkaufprogramm kommt

EZB-Präsident Mario Draghi arbeitet derzeit mit Hochdruck an den Details eines neuen, zweiten Staatsanleihenkaufprogramms. Er will Ländern, die sich unter den Euro-Rettungsschirm flüchten und strikte Auflagen akzeptieren, mit Bondkäufen am Markt helfen und deren Zinslast drücken. Die EZB würde somit ihre Entscheidung von bestimmten Konditionen - sprich Bedingungen - abhängig machen und schließlich unter geldpolitischen Aspekten abwägen, ob sie am Markt eingreift oder nicht. Für Feld hat diese Strategie nur mäßige Aussichten auf Erfolg: "Die EZB wird Schwierigkeiten haben, Konditionalität festzulegen." Zudem bleibe die Frage offen, wie Fehlverhalten einzelner Länder sanktioniert würde.

Da das neue Programm geldpolitisch begründet werde, könne die Zentralbank nicht einfach bei Versäumnissen eines Landes dessen Zins durch unterlassene Interventionen am Rentenmarkt nach oben driften lassen und gleichzeitig behaupten, sie sorge mit den Anleihekäufen nur dafür, dass ihre Geldpolitik auch Märkte und Realwirtschaft erreiche. Wegen der geldpolitischen Begründung Draghis sei die EZB allerdings rechtlich auch wohl nicht angreifbar, sagte Feld. "Der Staatsanleihenkauf ist nicht vertragswidrig im juristischen Sinne."

Viel bedeutsamer ist aus Sicht Felds aber, dass sich durch die Politik der EZB die für die Länder des Südens übernommene Haftungssumme massiv erhöht: "Zudem droht Inflationspotenzial - nicht sofort, aber auf mittlere Sicht." Die Währungsunion auseinanderbrechen zu lassen ist für den Wirtschaftsweisen aber auch keine Option, denn dies käme Deutschland schon alleine ökonomisch sehr teuer, ganz zu schweigen von politischen Folgen: "Die Bruttoforderungen Deutschlands gegenüber den anderen Euro-Ländern betragen rund 3,5 Billionen Euro", rechnete er vor und räumte zugleich ein, dass natürlich niemals alle diese Forderungen abgeschrieben werden müssten.

Euro-Crash und die Folgen...

Schwerwiegend wären die Folgen eines Euro-Zusammenbruchs aber vor allem für die wirtschaftliche Basis Deutschlands, den Mittelstand: "Das Bruttoinlandsprodukt würde wohl zwischen sieben und zehn Prozent einbrechen. Vor allem der Mittelstand wäre davon betroffen." Große, global tätige Unternehmen könnten sich besser gegen die Folgen einer Euro-Krise absichern als kleinere - ungeschoren käme aber wohl niemand davon. Schon ein Ausscheiden Griechenlands aus der Währungsunion könne gravierende Ansteckungseffekte nach sich ziehen: "Die Anleger erwarten dann weitere solche Fälle in Zukunft."

Zentraler politischer Schlüssel für die Beilegung der Krise ist für Feld Frankreich. Allerdings hegt er große Zweifel daran, ob das Nachbarland dazu auch bereit ist: "Dem französischen Staatsverständnis ist es sehr zu wider Souveränität abzugeben." Feld ist Leiter des Walter Eucken Instituts an der Universität Freiburg und Professor für Wirtschaftspolitik. Er gehört seit März 2011 dem Rat der Sachverständigen zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung an, bekannt auch als die "Fünf Weisen".