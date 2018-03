Eine Eskalation baut sich auf: Tote und Verletzte in Ägypten

Angeheizt wurden die Proteste von dem Haftbefehl gegen den Islamisten Mursi, dem die Staatsanwaltschaft Mord an Soldaten und Zusammenarbeit mit der radikal-islamischen Hamas vorwirft. Das Militär hatte Mursi am 3. Juli nach Massenprotesten gegen seine Politik der Islamisierung abgesetzt.

In Ägypten hat es bei Zusammenstößen zwischen Anhängern und Gegnern des abgesetzten Präsidenten Mohammed Mursi wieder Tote und Verletzte gegeben. In der Hafenstadt Alexandria waren am Freitag Tausende Mursi-Getreue mit Demonstranten auseinandergeraten, die dem Aufruf al-Sissis gefolgt waren. Ein Reuters-Reporter beobachtete, wie Hunderte Menschen aneinandergerieten, mit Schrotgewehren aufeinander schossen und von Hausdächern Steine in die Menge warfen. Nach einer Meldung der amtlichen Nachrichtenagentur Mena sind bei den Ausschreitungen bislang zwei Menschen getötet und 19 andere verletzt worden. Auch aus der Stadt Damietta im Nildelta wurden Zusammenstöße gemeldet, bei denen es sieben Verletzte gegeben haben soll. Seit dem Sturz Mursis starben bei Krawallen rund 200 Menschen.

In der Hauptstadt Kairo hielten sich beide Lager am Freitag noch zurück. Die Gegner Mursis feierten das Eingreifen der Armee gegen den gewählten Präsidenten. Militärhubschrauber flogen in niedriger Höhe über eine von Islamisten errichtete Zeltstadt und zogen dann zum Tahrir-Platz, wo sich fahnenschwingende Anhänger der Armee versammelt hatten. Viele der dicht gedrängt stehenden Demonstranten trugen Bilder, die al-Sissi in Paradeuniform zeigten. Der General hatte zu den Demonstrationen aufgerufen, die er als Mandat für den Kampf gegen Islamisten versteht. Vertreter der Mursi nahestehenden Muslimbrüderschaft sprachen von einer Einladung zum Bürgerkrieg.

Viele Tote und tausende Verletzte am Samstag in Kairo

Am frühen Samstagmorgen sind in Kairo dann, nach Angaben der Muslimbrüder, mehr als 70 Protestierende durch einen Angriff der Sicherheitskräfte getötet worden. Ein Sprecher der Muslimbrüder, Gehad El-Haddad, sagte, die Zahl der Opfer könne noch viel höher sein. Im ägyptischen Programm des TV-Senders Al Dschasira hieß es, 120 Menschen seien bei dem Vorfall am Rande einer 24-Stunden-Wache von Mursi-Anhängern nahe einer Moschee getötet und etwa 4500 weitere verletzt worden. Der Sprecher der Muslimbrüder sagte weiter, die Sicherheitskräfte hätten gezielt auf Anhänger des entmachteten Präsidenten Mohammed Mursi geschossen. "Sie schießen nicht, um zu verletzen, sie schießen, um zu töten", sagte der Sprecher. Von den ägyptischen Behörden lagen zunächst keine Angaben zum Hergang vor.

Die Vorwürfe gegen Mursi stehen in Zusammenhang mit dessen Flucht aus dem Gefängnis im Jahr 2011. Während des Aufstands gegen den langjährigen Machthaber Husni Mubarak waren Mursi und andere führende Muslimbrüder inhaftiert worden. In den allgemeinen Wirren konnten viele von ihnen entkommen, zum Teil an der Seite von Mitgliedern der palästinensischen Hamas.

Mursi wird auch zur Last gelegt, das Gefängnis, in dem er einsaß, in Brand gesetzt zu haben. Zunächst wurden 15 Tage Haft verhängt. Die Vorwürfe bilden die rechtliche Grundlage für die anhaltende Festsetzung Mursis, gegen den bislang keine Anklage erhoben worden war. Die Muslimbrüder bezeichneten die Anschuldigungen als lächerlich. "Wir alle wissen, dass die Vorwürfe nur aus der Fantasie einiger weniger Generäle und einer Militärdiktatur entspringen", sagte ein Sprecher der Muslimbrüder. Er kündigte an, die Proteste würden fortgesetzt.

Der Machtkampf hat international Sorge ausgelöst. Die USA, die das ägyptische Militär jährlich mit 1,3 Milliarden Dollar unterstützen, hatten ihren Unmut über das jüngste Vorgehen der Streitkräfte damit zum Ausdruck gebracht, dass sie die Lieferung von Kampfflugzeugen vom Typ F-16 zunächst aussetzten.

Allerdings gingen sie nicht soweit, die Entmachtung Mursis als Putsch zu bezeichnen. In diesem Fall müssten Hilfszahlungen eingestellt werden. Aus US-Regierungskreisen verlautete, die Gesetze schrieben nicht vor, dass sich die USA formell äußern müssten, ob in Ägypten ein Putsch stattgefunden habe oder nicht. Zudem sei es nicht im Interesse der USA, sich festzulegen.