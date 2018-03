Nach fünfjähriger Rezession wird das schuldengeplagte Griechenland nach den Worten von Ministerpräsident Antonis Samaras im kommenden Jahr erste Anzeichen einer wirtschaftlichen Erholung erleben.

"2013 ist ein Wendepunkt", sagte Samaras am Dienstag bei einer Konferenz mit Wirtschaftsvertretern in Athen.

"Zum ersten Mal werden wir Anzeichen eines Aufschwungs sehen." Die in der vergangenen Woche in Brüssel getroffene Vereinbarung mit den internationalen Gläubigern zum Schuldenabbau biete Griechenland "eine einzige Chance, die wir nicht verspielen dürfen, weil es die letzte sein wird", betonte Samaras.

Der in der Euro-Gruppe getroffene Beschluss zur Griechenland-Rettung sieht vor, dass Athen bis zum 13. Dezember mit zehn Milliarden Euro Altschulden am Markt aufkauft, und zwar deutlich unter dem Nennwert der Papiere. So soll die Schuldenlast um bis zu 20 Milliarden Euro erleichtert werden.