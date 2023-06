Interesse an Börsengang von Thyssenkrupp-Tochter übertrifft Angebot

Beim Börsengang der Thyssenkrupp-Tochter Nucera füllen sich die Orderbücher der Investmentbanker. Die Nachfrage der Investoren übersteige das Angebot einschließlich der Platzierungsreserve, teilten die Banken Investoren, dem ersten Tag der Zeichnungsfrist, mit.

Thyssenkrupp Nucera und die beiden Eigentümer Thyssenkrupp und De Nora bieten bis 5. Juli Aktien in einer Preisspanne von 19 bis 21,50 Euro an, insgesamt für bis zu 651 Millionen Euro. Bis zu 24 Prozent der Nucera-Aktien sollen dann im Besitz neuer Aktionäre sein. Thyssenkrupp will seine Beteiligung dabei von 66 auf 50,2 Prozent reduzieren.

Die Information, dass die Emission überzeichnet ist, ist für zahlreiche Investoren ein Signal, nun auch Kaufaufträge abgeben zu können. Für einen erfolgreichen Börsengang muss die Nachfrage aber nach einer Faustregel mindestens doppelt so hoch sein wie das Emissionsvolumen.