Intel will 2023 Superchips auf den Markt bringen

Der US-Chipkonzern Intel will im kommenden Jahr eine neue Generation von Superchips auf den Markt bringen. Der neue "Sierra Forest" für Rechenzentren soll mehr als doppelt so viel Rechenleistung pro Watt Stromverbrauch bringen, teilte Intel am Montag auf einer Konferenz für Halbleitertechnologie an der Stanford-Universität im Silicon Valley mit. Der Chip habe eine um 240 Prozent höhere Leistung pro Watt als die aktuelle Generation von Speicherchips.

Es ist das erste Mal, dass das Unternehmen solche Zahlen veröffentlicht. Die Effizienzsteigerung ist Teil einer breit angelegten Initiative der Industrie zur Senkung des Stromverbrauchs. Erstmals teilt Intel seine Xeon-Prozessoren in zwei Kategorien ein: Neben dem effizienten "Sierra Forest" kommt der "Granite Rapids", der mehr Leistung bietet, aber mehr Strom verbraucht.

Mit dem neuen Granite Rapids könnten Intel-Kunden aber ältere Software auf weniger Rechnern in einem Rechenzentrum konsolidieren, sagte Ronak Singhal von Intel. "Ich habe vielleicht Dinge, die vier, fünf oder sechs Jahre alt sind. Ich kann Energie sparen, indem ich etwas, das derzeit auf fünf, zehn oder fünfzehn verschiedenen Servern läuft, auf einen einzigen neuen Chip packe", erklärte Singhal. "Diese Dichte wirkt sich auf die Gesamtbetriebskosten aus. Je höher die Dichte, desto weniger Systeme werden benötigt.

Rechenzentren benötigen enorme Mengen an Strom, um das Internet und Online-Dienste zu versorgen, und der KI-Boom erfordert zusätzliche rechenintensive Leistung. Technologieunternehmen stehen zunehmend unter Druck, ihren Energieverbrauch dennoch konstant zu halten oder zu senken.