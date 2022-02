Intel an Konsortium zur Übernahme von Arm interessiert

Der US-Chipkonzern Intel ist nach Worten seines Chefs Pat Gelsinger an einem Konsortium zur Übernahme des Chip-Designers Arm interessiert. Sollte sich eine Gruppe von Unternehmen bilden, die Arm erwerben wolle, würde Intel partizipieren, sagte Gelsinger zur Nachrichtenagentur Reuters. Nach langem Ringen mit den Wettbewerbsbehörden war der 80 Milliarden Dollar schwere Verkauf von Arm an Nvidia in der vergangenen Woche geplatzt.

In der Branche habe es schon vor dem Scheitern der Übernahme von Arm durch den Chipkonzern Nvidia Spekulation über die Bildung eines Konsortiums gegeben, so Gelsinger.