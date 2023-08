Insider: Private-Equity-Firma legt Gebot für BlackBerry vor

Die Private-Equity-Firma Veritas Capital ist einem Insider zufolge an dem kanadischen Softwareunternehmen BlackBerry interessiert. Veritas Capital habe deshalb eine Angebot für BlackBerry vorgelegt, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person am Freitag. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens liegt derzeit bei rund 2,9 Milliarden US-Dollar. Die in den USA notierten Aktien von BlackBerry stiegen im späten Handel um 17 Prozent.

Weder bei Veritas noch bei Blackberry war zunächst eine Stellungnahme zu erhalten. BlackBerry hatte im Mai angekündigt, strategische Alternativen zu prüfen. Zu denen könnte auch die mögliche Abspaltung eines oder mehrerer seiner Geschäftsbereiche gehören.

Das 1984 gegründete Unternehmen stellt derzeit Software für Autos und Cybersicherheit her. Bekannt wurde es durch seine Business-Smartphones, die in den frühen 2000er-Jahren von Führungskräften, Politikern und zahlreichen Fans getragen wurden. Vergangenes Jahr wurde das Smartphone-Geschäft eingestellt. Seitdem versucht BlackBerry, seine alten Patente im Zusammenhang mit seinen mobilen Geräten zu verkaufen.