Die milliardenschwere Börsenplatzierung von Aktien des Ölkonzerns Saudi Aramco ist Insidern zufolge auf verhältnismäßig großes Interesse ausländischer Anleger gestoßen. Bei der am Freitag bekannt gegebenen Platzierung im Wert von rund 11,2 Milliarden Dollar (10,28 Mrd. Euro) sei mehr als die Hälfte an internationale Investoren gegangen, sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters am Samstag.

von APA