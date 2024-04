Innsbrucker wählen Gemeinderat und Stadtchef neu

© APA/APA/EXPA/JOHANN GRODER/EXPA/JOHANN GRODER home Aktuell Nachrichtenfeed

In der Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck findet am Sonntag die mit einiger Spannung erwartete Gemeinderats- und Bürgermeisterdirektwahl statt. 100.564 wahlberechtigte Personen, davon 20.788 EU-Bürger, sind aufgerufen, den 40 Mandate umfassenden Gemeinderat neu zu wählen. 13 Listen treten diesmal an, jede von ihnen schickt auch einen eigenen Bürgermeisterkandidaten ins Rennen.

von APA